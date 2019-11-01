Обе сборные России по баскетболу 3x3 примут участие в Олимпиаде в Токио

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 примут участие в Олимпийских играх в Токио-2020, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.



На презентации в Уцуномии (Япония) ФИБА назвала команды, отобравшиеся на Олимпиаду напрямую, без участия в квалификации. У мужчин это три лучшие страны по мировому рейтингу (Сербия, Россия, Китай) плюс сборная Японии как хозяйка Игр, у женщин — четыре лучшие страны по рейтингу (Россия, Китай, Монголия, Румыния). При этом в обоих случаях действовало ограничение: отобраться в Токио-2020 напрямую могли не более двух команд от каждого континента.



Напомним, в следующем году баскетбол 3x3 впервые будет представлен на Олимпийских играх. В мужском и женском турнирах сыграют по 8 команд. По три сборные определятся в результате квалификационных турниров, которые пройдут в Индии с 18 по 22 марта 2020 года (участвуют 20 мужских и 20 женских сборных). Ещё по одной путёвке среди мужчин и женщин будет разыграно в апреле в специальных квалификационных турнирах для стран, чьи сборные не были представлены на двух предыдущих Олимпиадах в баскетболе 5x5.