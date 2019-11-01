Двукратный чемпион НБА Чалмерс продолжит карьеру в АЕКе

Бывший защитник «Майами Хит» и «Мемфис Гриззлиз», двукратный чемпион НБА Марио Чалмерс договорился о подписании контракта с афинским АЕКом, сообщает Eurohoops. Таким образом, 33-летний баскетболист принял решение продолжить выступления в Европе.
Минувший сезон он провёл в составе «Виртус Болонья» и помог итальянскому коллективу завоевать победу в Лиге чемпионов ФИБА. В среднем за «Виртус» он набирал 7,7 очка, собирал 2,8 подбора, совершал 2,2 передачи и 1,3 перехвата.
В период с 2008 по 2018 годы Чалмерс выступал в НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 646 встречах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,5 подбора, совершая 3,7 передачи и 1,5 перехвата за 26,7 минуты в среднем. В плей-офф НБА на его счету 99 матчей, в которых он собирал коллекцию из 8,8 очка, 2,5 подбора и 3,2 передачи в среднем.
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