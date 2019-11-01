Кириленко: здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3x3

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями об автоматическом проходе сборных России 3x3 на Олимпийские игры в Токио, которые пройдёт в японской столице в 2020 году.

«Хочу всех поздравить: сегодня в Японии случился исторический вечер для России! На Олимпиаде в Токио – первой, где будет представлен баскетбол 3x3 – сыграют обе наших команды! Это очень круто, очень значимо и исторически важно. Может быть, сейчас масштабы этого события не чувствуются в полной мере. Но пройдёт несколько лет, и это будет легче осознать.



Очень здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3x3. Только две страны — Россия и Китай — квалифицировались на Игры в Токио напрямую двумя командами, мужской и женской. При этом мы первые в комбинированном мировом рейтинге – а это действительно дорогого стоит.



Поздравляю всех игроков, которые за последние годы участвовали во всевозможных турнирах, приносили нам победы и поднимали престиж российского баскетбола 3x3. Всё российское движение 3x3 принимало участие в наборе рейтинговых очков. Баскетболисты по всей России, каждый на своём уровне — необязательно на самом высоком — своим участием в турнирах зарабатывали рейтинговые очки, которые шли в общую российскую копилку. Каждый давал по чуть-чуть и повышал наши шансы попасть на Олимпиаду. Это их общая победа», — цитирует функционера официальный сайт РФБ.