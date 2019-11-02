Карри перенёс операцию и выбыл минимум на три месяца
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри перенёс операцию по поводу перелома руки и теперь пропустит как минимум три месяца, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Напомним, что лидер калифорнийцев получил травму второй пястной кости левой руки в третьей четверти матча с «Финикс Санз», когда столкнулся с центровым аризонцев Ароном Бэйнсом. Невзирая на потерю главной звезды, в «Голден Стэйт» уже заявили, что не станут сливать сезон.
Сам Карри успел принять участие в четырёх встречах регулярного чемпионата. В них он набирал 20,3 очка, собирал 5,0 подбора и совершал 6,5 передачи в среднем за 28,0 минуты игрового времени.
Напомним, что после четырёх матчей сезона «Уорриорз» сумели победить лишь раз.
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