«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Барселона» проиграли в 6-м туре Евролиги

В Евролиге завершился очередной тур регулярного чемпионата. Отметим, что по его итогам завсегдатай «Финала четырёх» в последние годы «Фенербахче» уступил на домашней арене «Жальгирису». При этом стамбульцам не помогли даже 29 очков от экс-защитника ЦСКА Нандо де Коло.

Среди других результатов выделяется домашнее разгромное поражение «Олимпиакоса» от «Маккаби» — 65:90. Кузнецом победы израильтян стал дуэт Тайлера Дорси и Скотти Уилбекина, набравших по 19 очков.

В ещё одном матче игрового дня «Барселона» проиграла на выезде «Милану» — 70:83. У итальянцев лучшим стал ещё один экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 17 очков.

Последним матчем шестого тура стала дуэль в Мадриде, где местный «Реал» обыграл «Альбу» — 85:71.