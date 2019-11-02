«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Барселона» проиграли в 6-м туре Евролиги
В Евролиге завершился очередной тур регулярного чемпионата. Отметим, что по его итогам завсегдатай «Финала четырёх» в последние годы «Фенербахче» уступил на домашней арене «Жальгирису». При этом стамбульцам не помогли даже 29 очков от экс-защитника ЦСКА Нандо де Коло.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
01 ноября 2019, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: де Коло - 29, Слукас - 13, Деррик Уильямс - 12, Веселы - 8, Датоме - 5, Мухаммед - 4, Биберович - 2, Ловернь - 2, Kalinić - 1, Вестерманн, Махмутоглу, Düverioğlu
Жальгирис: Григонис - 19, Ледей - 16, Хайес - 9, Янкунас - 9, Ландейл - 8, Perez - 7, Уолкап - 4, Улановас - 4, Милакнис - 3, Лекавичюс, Lukosiunas, Гебен
Среди других результатов выделяется домашнее разгромное поражение «Олимпиакоса» от «Маккаби» — 65:90. Кузнецом победы израильтян стал дуэт Тайлера Дорси и Скотти Уилбекина, набравших по 19 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
01 ноября 2019, пятница. 22:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
65 : 90
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Принтезис - 16, Пол - 12, Спанулис - 8, Кузминскас - 6, Рабит - 5, Пантер - 4, Рочести - 4, Черри - 4, Милутинов - 3, Везенков - 2, Рид - 1, Кониарис
Маккаби Т-А: Дорси - 19, Уилбекин - 19, Уолтерс - 10, Касспи - 9, Эйси - 8, Хантер - 8, Брайант - 4, ДиБартоломео - 4, Блэк - 4, Зусман - 3, Коэн - 2, Авдия
В ещё одном матче игрового дня «Барселона» проиграла на выезде «Милану» — 70:83. У итальянцев лучшим стал ещё один экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 17 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
01 ноября 2019, пятница. 22:00 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
83 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Олимпия Милан: Родригес - 17, Мицов - 16, Скола - 14, Делла Валле - 8, Гудайтис - 6, Недович - 6, Roll - 5, Брукс - 5, Мэк - 4, Тарчевски - 2, Чинчиарини, Уайт
Барселона: Дэвис - 15, Миротич - 13, Курич - 10, Делейни - 9, Ханга - 8, Хиггинс - 6, Ориола - 4, Абринес - 3, Клавер - 2, Шмитс, Больмаро, Томич
Последним матчем шестого тура стала дуэль в Мадриде, где местный «Реал» обыграл «Альбу» — 85:71.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
01 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
85 : 71
Альба
Берлин, Германия
Реал Мадрид: Garuba Alari - 12, Randolph - 12, Льюль - 12, Tavares Da Veiga - 11, Кампаццо - 8, Козёр - 7, Дек - 6, Тэйлор - 6, Фернандес - 3, Кэрролл - 3, Микки - 3, Лапровиттола - 2
Альба: Херманнссон - 13, Масон - 10, Сива - 10, Тиман - 10, Гедрайтис - 9, Сикма - 6, Шнайдер - 5, Кавано - 5, Нноко - 2, Гиффей - 1, Маттиссек, Огбе
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
01 ноября 2019, пятница. 21:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
81 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Валенсия: Дублевич - 13, Вивес - 10, Колом - 9, Ндур - 9, Сан Эметерио - 9, Лойд - 8, Мотум - 8, Маринкович - 6, Доорненкамп - 5, Лабери - 4, Абальде, Тоби
АСВЕЛ: Jean-Charles - 20, Diot - 17, Jackson - 10, Ломаж - 8, Kahudi - 5, Jekiri - 4, Нуа - 4, Бако - 2, Лайти - 2, Тейлор, Галлью, Strazel
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
01 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
93 : 60
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Шенгелия - 19, Дженнинг - 16, Стаускас - 12, Гарино - 10, Полонара - 10, Генри - 7, Шилдс - 5, Эрик - 4, Вильдоса - 3, Диоп - 3, Гонсалес - 2, Фалл - 2
Бавария: Монро - 18, Ло - 12, Ципсер - 7, Бартель - 7, Лучич - 4, Нельсон - 4, Радошевич - 4, Копонен - 3, Флаккадори - 1, Кинг
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