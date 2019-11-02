29 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Орландо» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил с разгромным счётом 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Майами» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 29 очков, 14 подборов, 6 передач и 2 перехватов. 18 очков набрал Эрик Бледсо, 16 — у Крис Миддлтон. Близок к дабл-даблу был защитник Стерлинг Браун (9 очков, 11 подборов).
Самым результативным в составе «Орландо» стал защитник Эван Фурнье, набравший 19 очков. У Николы Вучевича 14 очков и 7 подборов.
В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» — 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34).
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