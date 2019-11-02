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29 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Орландо» в гостях

29 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Орландо» в гостях
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил с разгромным счётом 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Майами» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 29 очков, 14 подборов, 6 передач и 2 перехватов. 18 очков набрал Эрик Бледсо, 16 — у Крис Миддлтон. Близок к дабл-даблу был защитник Стерлинг Браун (9 очков, 11 подборов).

Самым результативным в составе «Орландо» стал защитник Эван Фурнье, набравший 19 очков. У Николы Вучевича 14 очков и 7 подборов.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» — 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34).

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
91 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Фурнье - 19, Вучевич - 14, Гордон - 11, Айзек - 11, Росс - 11, Фульц - 5, Магетти - 4, Джефферсон - 4, Огастин - 4, Амину - 3, Ивунду - 2, Фразьер - 2, Берч - 1
Милуоки Бакс: Бледсо - 18, Миддлтон - 16, Дивинченцо - 14, Ильясова - 10, Хилл - 9, Браун - 9, Лопес - 6, Коннотон - 4, Уилсон - 3, Адетокунбо - 2, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Лэмб - 21, Сабонис - 18, Битадзе - 10, Холидэй - 8, Макдермотт - 8, Макконнел - 5, Сэмпсон - 4, Уоррен - 3, Холидей, Лиф, Джонсон
Кливленд Кавальерс: Лав - 22, Секстон - 21, Кларксон - 20, Осман - 10, Нэнс - 8, Томпсон - 7, Портер - 5, Гарлэнд - 2, Найт, Кук, Маккинни
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