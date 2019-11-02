«Бруклин» обыграл «Хьюстон», «Нью-Йорк» уступил «Бостону»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 123:116.
В составе победителей дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил Торин Принс. 15 очков в свой актив набрал Карис ЛеВерт.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джеймс Харден, набравший 36 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 27 очков.
В следующем матче «Бруклин» встретится с «Детройт Пистонс». «Хьюстон» в свою очередь сыграет с «Майами Хит».
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:102.
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бруклин Нетс: Принс - 27, ЛеВерт - 25, Ирвинг - 22, Темпл - 16, Харрис - 15, Аллен - 7, Джордан - 6, Динуайдди - 5, Нваба, Куруч, Пинсон, Муса, Чендлер
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Уэстбрук - 27, Хаус - 15, Капела - 10, Маклемор - 9, Такер - 9, Риверс - 7, Гордон - 3, Клемонс, Сефолоша, Чендлер, Андерсон, Хартенштайн
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
104 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уокер - 33, Тейтум - 24, Хэйворд - 13, Уильямс - 10, Смарт - 8, Уонамэйкер - 5, Тайс - 5, Эдвардс - 2, Оджелей - 2, Пуарье - 2, Грин, Лэнгфорд, Фалль
Нью-Йорк Никс: Моррис - 29, Барретт - 15, Портис - 13, Нокс - 12, Нтиликина - 10, Эллингтон - 9, Рэндл - 8, Робинсон - 6, Трир, Браздейкис, Дотсон, Гибсон
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