«Бруклин» обыграл «Хьюстон», «Нью-Йорк» уступил «Бостону»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 123:116.

В составе победителей дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил Торин Принс. 15 очков в свой актив набрал Карис ЛеВерт.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джеймс Харден, набравший 36 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 27 очков.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Детройт Пистонс». «Хьюстон» в свою очередь сыграет с «Майами Хит».

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:102.