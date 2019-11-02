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Дабл-дабл Картера помог «Чикаго» обыграть «Детройт»

Дабл-дабл Картера помог «Чикаго» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 112:106.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 26 очков. Отто Портер принёс своей команде 22 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Уэнделл Картер.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 25 очков и 24 подборов на счету Андре Драммонда. 23 очка набрал Деррик Роуз.

Таким образом, «Чикаго» одержал первую победу за последние три игры. «Детройт» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Чикаго Буллз» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Детройт Пистонс» сыграет с «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Портер - 22, Картер - 16, Маркканен - 14, Уайт - 9, Янг - 8, Саторански - 7, Арчидиаконоу - 6, Корнет - 2, Данн - 2, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
Детройт Пистонс: Драммонд - 25, Роуз - 23, Кеннард - 15, Моррис - 12, Галлоуэй - 11, Вуд - 9, Снелл - 6, Фрейзер - 3, Браун - 2, Мейкер, Томас, Михайлюк
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