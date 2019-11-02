«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение в сезоне, уступив «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу. Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой четверти «Сан-Антонио» повёл в счёте с разницей в одно очко. Во второй двенадцатиминутке ситуация на паркете не изменилась — к большому перерыву «Спёрс» увеличили преимущество до двух очков — 57:55.



Исход встречи был определён после большого перерыва — в третьем игровом отрезке «Сан-Антонио» совершил рывок в девять очков, а в заключительной четверти подкрепил его победой в игровом отрезке с разницей «+6». Итоговый счёт встречи — 127:110 (29:28, 28:27 40:31, 30:24) в пользу «Сан-Антонио».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Пэтти Миллс, набравший 31 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Демар Дерозан, набравший 13 очков и отдавший 11 результативных передач. В составе «Уорриорз» 30 очков на свой счёт записал Д'Анджело Расселл.