Результаты матчей НБА за 1 ноября 2019 года

1 ноября состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Бруклин Нетс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 123:116. Самым результативным игроком матча стал защитник проигравшей команды Джеймс Харден набравший 39 очков.



«Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» — 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34). В составе гостей дабл-дабл у Кевина Лава, на счету которого 22 очка и 17 подборов. В составе победителей дабл-дабл оформил Домантас Сабонис.



«Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил с разгромным счётом — 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35). Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 29 очков, 14 подборов, 6 передач и 2 перехватов.



«Чикаго Буллз» принимал «Детройт Пистонс», встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 112:106. Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 26 очков. Андре Драммонд собрал дабл-дабл из 25 очков и 24 подборов.



«Бостон Селтикс» дома справился с «Нью-Йорк Никс». В составе победителей 33 очка набрал Кемба Уокер, ещё 24 очка записал на свой счёт Джейсон Тейтум. Встреча завершиалсь со счётом 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28).



«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» — 119:110 ОТ (20:25, 28:33, 28:27, 27:18, 16:7). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 16 результативных передач. В составе «Далласа» трипл-дабл у Луки Дончича, на счету которого 31 очко, 13 подборов и 15 результативных передач.



«Сакраменто Кингз» на домашней площадке переиграл «Юту Джаз» со счётом 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 25 очков. У гостей 24 очка на свой счёт записал Донован Митчелл.



«Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче после травмы лидера команды Стефена Карри дома уступил «Сан-Антонио Спёрс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Пэтти Миллс, набравший 31 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Демар Дерозан, набравший 13 очков и отдавший 11 результативных передач. В составе «Уорриорз» 30 очков на свой счёт записал Д'Анджело Расселл.