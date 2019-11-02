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Результаты матчей НБА за 1 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 1 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

1 ноября состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Бруклин Нетс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 123:116. Самым результативным игроком матча стал защитник проигравшей команды Джеймс Харден набравший 39 очков.

«Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» — 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34). В составе гостей дабл-дабл у Кевина Лава, на счету которого 22 очка и 17 подборов. В составе победителей дабл-дабл оформил Домантас Сабонис.

«Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил с разгромным счётом — 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35). Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 29 очков, 14 подборов, 6 передач и 2 перехватов.

«Чикаго Буллз» принимал «Детройт Пистонс», встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 112:106. Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 26 очков. Андре Драммонд собрал дабл-дабл из 25 очков и 24 подборов.

«Бостон Селтикс» дома справился с «Нью-Йорк Никс». В составе победителей 33 очка набрал Кемба Уокер, ещё 24 очка записал на свой счёт Джейсон Тейтум. Встреча завершиалсь со счётом 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» — 119:110 ОТ (20:25, 28:33, 28:27, 27:18, 16:7). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 16 результативных передач. В составе «Далласа» трипл-дабл у Луки Дончича, на счету которого 31 очко, 13 подборов и 15 результативных передач.

«Сакраменто Кингз» на домашней площадке переиграл «Юту Джаз» со счётом 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 25 очков. У гостей 24 очка на свой счёт записал Донован Митчелл.

«Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче после травмы лидера команды Стефена Карри дома уступил «Сан-Антонио Спёрс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Пэтти Миллс, набравший 31 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Демар Дерозан, набравший 13 очков и отдавший 11 результативных передач. В составе «Уорриорз» 30 очков на свой счёт записал Д'Анджело Расселл.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 127
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 30, Пул - 20, Ли - 16, Бёркс - 14, Коли-Стайн - 6, Пэскелл - 6, Грин - 6, Робинсон - 4, Крисс - 4, Спеллмен - 2, Боумен - 2
Сан-Антонио Спёрс: Миллз - 31, Олдридж - 22, Гэй - 16, Форбс - 14, Дерозан - 13, Уайт - 10, Белинелли - 9, Пёлтль - 9, Кэрролл - 2, Уокер - 1, Мету, Ойбанкс, Лайлз
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
102 : 101
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Хилд - 18, Богданович - 14, Барнс - 13, Бьелица - 11, Дедмон - 10, Холмс - 8, Джозеф - 3, Ариза, Феррелл, Джеймс, Габриэль, Суониган
Юта Джаз: Митчелл - 24, Конли - 19, Богданович - 17, Гобер - 15, Грин - 8, Инглс - 6, Мудиэй - 6, О'Нил - 6, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Дэвис, Ньянг
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 119
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Порзингис - 16, Пауэлл - 14, Райт - 12, Хардуэй-младший - 11, Клебер - 8, Финни-Смит - 7, Карри - 4, Марьянович - 4, Брансон - 3, Ли, Бареа, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 31, Грин - 14, Брэдли - 11, Кузма - 9, Карузо - 7, Ховард - 4, Колдуэлл-Поуп - 2, Макги - 2, Кук, Дадли, Дэниэлс
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Портер - 22, Картер - 16, Маркканен - 14, Уайт - 9, Янг - 8, Саторански - 7, Арчидиаконоу - 6, Корнет - 2, Данн - 2, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
Детройт Пистонс: Драммонд - 25, Роуз - 23, Кеннард - 15, Моррис - 12, Галлоуэй - 11, Вуд - 9, Снелл - 6, Фрейзер - 3, Браун - 2, Мейкер, Томас, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
104 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уокер - 33, Тейтум - 24, Хэйворд - 13, Уильямс - 10, Смарт - 8, Уонамэйкер - 5, Тайс - 5, Эдвардс - 2, Оджелей - 2, Пуарье - 2, Грин, Лэнгфорд, Фалль
Нью-Йорк Никс: Моррис - 29, Барретт - 15, Портис - 13, Нокс - 12, Нтиликина - 10, Эллингтон - 9, Рэндл - 8, Робинсон - 6, Трир, Браздейкис, Дотсон, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бруклин Нетс: Принс - 27, ЛеВерт - 25, Ирвинг - 22, Темпл - 16, Харрис - 15, Аллен - 7, Джордан - 6, Динуайдди - 5, Нваба, Куруч, Пинсон, Муса, Чендлер
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Уэстбрук - 27, Хаус - 15, Капела - 10, Маклемор - 9, Такер - 9, Риверс - 7, Гордон - 3, Клемонс, Сефолоша, Чендлер, Андерсон, Хартенштайн
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Лэмб - 21, Сабонис - 18, Битадзе - 10, Холидэй - 8, Макдермотт - 8, Макконнел - 5, Сэмпсон - 4, Уоррен - 3, Холидей, Лиф, Джонсон
Кливленд Кавальерс: Лав - 22, Секстон - 21, Кларксон - 20, Осман - 10, Нэнс - 8, Томпсон - 7, Портер - 5, Гарлэнд - 2, Найт, Кук, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
91 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Фурнье - 19, Вучевич - 14, Гордон - 11, Айзек - 11, Росс - 11, Фульц - 5, Магетти - 4, Джефферсон - 4, Огастин - 4, Амину - 3, Ивунду - 2, Фразьер - 2, Берч - 1
Милуоки Бакс: Бледсо - 18, Миддлтон - 16, Дивинченцо - 14, Ильясова - 10, Хилл - 9, Браун - 9, Лопес - 6, Коннотон - 4, Уилсон - 3, Адетокунбо - 2, Мэттьюз
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