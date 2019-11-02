Леброн Джеймс и Лука Дончич стали соавторами рекорда НБА

Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» был установлен рекорд лиги. Впервые в истории игроки из двух команд оформили по трипл-даблу, собрав свыше 30 очков и сделав более 15 результативных передач каждый.



Соавторами рекорда стали защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Дончич набрал 31 очко, 13 подборов и 15 результативных передач. Леброн Джеймс записал на свой счёт 39 очков, 12 подборов и 16 результативных передач.



Встреча завершилась со счётом 119:110 ОТ (20:25, 28:33, 28:27, 27:18, 16:7) в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».



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