Прифтис: «Химки» — одна из самых стабильных команд в Европе

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками», который состоится завтра, 3 ноября.

«Это будет сложная игра на выезде против очень талантливой команды с прекрасным составом. «Химки» на данный момент — одна из самых стабильных команд в Европе, особенно хорошо они играют дома.

Они могут забивать с любой позиции, у них большая вариативность в нападении. Поэтому нам нужно быть очень сконцентрированными, чтобы не дать им набрать лёгкие очки в быстрых прорывах, подборы в нападении и трёхочковые. В этих компонентах они, возможно, лучшие в Европе», — цитирует Прифтиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Химки» лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, УНИКС занимает 7-е место.