Прифтис: «Химки» — одна из самых стабильных команд в Европе
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками», который состоится завтра, 3 ноября.
«Это будет сложная игра на выезде против очень талантливой команды с прекрасным составом. «Химки» на данный момент — одна из самых стабильных команд в Европе, особенно хорошо они играют дома.
Они могут забивать с любой позиции, у них большая вариативность в нападении. Поэтому нам нужно быть очень сконцентрированными, чтобы не дать им набрать лёгкие очки в быстрых прорывах, подборы в нападении и трёхочковые. В этих компонентах они, возможно, лучшие в Европе», — цитирует Прифтиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.
«Химки» лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, УНИКС занимает 7-е место.
Куртинайтис назвал игроков УНИКСа, на которых «Химкам» нужно обратить внимание
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