Карри планирует выступить на Олимпийских играх, несмотря на перелом руки

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри планирует выступить на Олимпийских играх 2020 года в составе сборной США, несмотря на полученную травму руки. Ранее стало известно, что американский баскетболист сломал левую руку. Теперь из-за перелома ему придётся пропустить не менее трёх месяцев.
«Стефен совершенно точно планирует играть в Токио. Именно это было его целью перед началом сезона. Он хочет поехать на Олимпийские игры. Травма — некоторое препятствие на пути, и всё. Пусть это будет его целью во время прохождения реабилитации», — цитирует Делла Карри, отца Стефена Карри, ESPN.
Лидер калифорнийцев получил травму второй пястной кости левой руки в третьей четверти матча с «Финикс Санз», когда столкнулся с центровым аризонцев Ароном Бэйнсом.
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