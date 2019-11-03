Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

33 очка Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Филадельфией»

33 очка Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Филадельфией»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Филадельфию Сиксерс» и уступил со счётом 128:129 (32:27, 36:30, 34:35, 26:37). Для «Сиксерс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Эл Хорфорд, в активе которого 25 очков. Тобиас Харрис набрал 23 очка. Форвард Бен Симмонс собрал коллекцию из 18 очков, 11 подборов, восьми передач и двух перехватов.

На счету лидера «Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда 33 очка и 9 передач. 25 очков набрал защитник Родни Худ. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Марио Хезонья.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
128 : 129
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Худ - 25, Макколлум - 16, Лябисье - 15, Саймонс - 13, Хезонья - 11, Толливер - 8, Бэйзмор - 7, Трент-мл., Литтл, Уайтсайд, Коллинс
Филадельфия Сиксерс: Хорфорд - 25, Харрис - 23, Симмонс - 18, Ричардсон - 17, Скотт - 12, Коркмаз - 11, О'Куинн - 9, Эннис - 7, Нето - 4, Тибулл - 3, Эмбиид, Бёрк, Болден
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019