Адетокунбо установил новый рекорд НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил историческое достижение. В матче с «Торонто Рэпторс» баскетболист сборной Греции набрал 36 очков, собрал 15 подборов и совершил 8 передач. Таким образом, после шести матчей регулярного чемпионата в его активе в общей сложности 160 очков, 83 подбора и 46 передач. Прежде никому не удавалось в первых шести матчах сезона отмечаться такой статистикой.

Результативная игра Адетокунбо в матче с действующими чемпионами НБА помогла его команде одержать победу — 115:105. После этого успеха «Милуоки» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 4 победы при 2 поражениях.

Напомним, что Яннис Адетокунбо является MVP минувшего сезона.