Адетокунбо установил новый рекорд НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил историческое достижение. В матче с «Торонто Рэпторс» баскетболист сборной Греции набрал 36 очков, собрал 15 подборов и совершил 8 передач. Таким образом, после шести матчей регулярного чемпионата в его активе в общей сложности 160 очков, 83 подбора и 46 передач. Прежде никому не удавалось в первых шести матчах сезона отмечаться такой статистикой.
Результативная игра Адетокунбо в матче с действующими чемпионами НБА помогла его команде одержать победу — 115:105. После этого успеха «Милуоки» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 4 победы при 2 поражениях.
Напомним, что Яннис Адетокунбо является MVP минувшего сезона.
- 3 ноября 2019
-
09:15
-
07:40
-
06:11
-
06:01
-
05:51
-
00:47
- 2 ноября 2019
-
22:53
-
20:35
-
19:03
-
17:27
-
15:30
-
14:00
-
12:33
-
11:41
-
10:52
-
10:02
-
07:58
-
07:37
-
07:25
-
06:25
-
06:12
-
05:41
-
04:30
-
01:07
-
00:54
- 1 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:19
-
21:57
-
19:26
-
18:38
-
18:26
-
17:59
-
17:42
-
16:20
Партнерский контент