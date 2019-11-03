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Драммонд повторил достижение Абдул-Джаббара

Драммонд повторил достижение Абдул-Джаббара
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд в матче с «Бруклин Нетс» собрал коллекцию из 25 очков, 20 подборов, 6 передач, 3 перехватов и 5 блок-шотов. Это уже четвёртая игра Драммонда в сезоне, в которой он набрал минимум 20 очков и совершил 20 подборов.

Таким образом, Андре стал первым игроком со времён великого Карима Абдул-Джаббара, кому удалось четырежды достичь таких показателей в первых семи матчах регулярного чемпионата, сообщает страница NBA Stats в «Твиттере».

Благодаря усилиям Драммонда в матче с «Бруклином» «Детройту» удалось одержать победу со счётом 113:109. Этот успех стал третьим для «Пистонс» в нынешнем сезоне. После семи встреч регулярного чемпионата команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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