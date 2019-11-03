Плаза рассказал, каких проблем ожидает от встречи с «Астаной»

Завтра, 4 ноября, «Зенит» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник петербуржцев Жоан Плаза, отметив сильные стороны противника.

«Астана» — отличная команда, она не только обыграла «Локомотив», но и заставила помучиться «Химки» и УНИКС. Это многое значит, они достойны быть там, где есть. Они играют в очень быстрый баскетбол, их центровые умеют бросать издали, а «маленькие» игроки — играть в лоу-посте. Это вторая лучшая защита турнира, которая в каждом матче имеет очень много владений на половине паркета соперника. Это означает, что нам будет сложно, если мы хотим победить их на выезде", — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».