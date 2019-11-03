Пау Газоль считает, что баскетбол изменился в худшую сторону

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Пау Газоль раскритиковал тенденции современного баскетбола. По словам прославленного испанца, в последние годы спорт потерял в своей зрелищности.

«Игра очень изменилась. Я вижу большие изменения лично для себя. Мы видим очень быстрые броски, короткое владение и лишь несколько передач в атаке. Когда я был моложе, за некоторые броски, которые практикуются сейчас, сажали бы на лавку и наказывали бы. Теперь же люди воодушевлены броском в первые восемь секунд владения. Игра потеряла красоту, чистоту, движение мяча. Бывает, что на паркет выходят полностью маленькая пятёрка», — приводит слова Газоля Sportando.

Газоль-старший — один из самых титулованных испанских баскетболистов. В прошлом он завоёвывал титул чемпиона НБА, а также выигрывал чемпионат Европы, становился призёром чемпионатов мира и Олимпийских игр.