Эванс: рад получить награду лучшего игрока месяца в Единой лиге ВТБ

Форвард «Химок» Джереми Эванс прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом и свой триумф в борьбе за звание лучшего игрока месяца в лиге.



«Мы вышли на площадку с энергией и желанием, усердно боролись и очень хотели победить. Так и получилось. Все проделали отличную работу на площадке, были сосредоточены, тренеры подготовили для нас отличный скаутинг, мы здорово тренировались, поэтому и получился такой результат. Рад получить награду лучшего игрока месяца, хотя даже не предполагал, что так получится. Хочу поблагодарить партнёров по команде, тренеров, которые помогли мне завоевать эту награду», — цитирует Джереми Эванса официальный сайт подмосковной команды.



«Химки» заработали в матче с УНИКСом 35 персональных замечаний (из них 3 — технических и неспортивных). Это антирекорд клуба в сезоне Единой лиги ВТБ — 2019/20.

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