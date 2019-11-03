Куртинайтис: уважаю ЦСКА, но мы не должны менять под них правила

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал информацию о том, что Единая лига ВТБ может изменить регламент и позволить командам дозаявлять девятого легионера. Такое изменение правил было инициировано ЦСКА, в составе которого травму получил Уилл Клайберн, а новичок клуба Рон Бэйкер не может быть заявлен в турнир из-за лимита на легионеров в Лиге ВТБ. Бэйкер заявлен в состав ЦСКА только для участия в Евролиге.



«Мы не должны менять правила под кого-то. Если правило девяти легионеров было бы перед сезоном, то всё было бы для всех ясно. Если клубы настолько богаты, что могут себе позволить дополнительных игроков, это одно. Но это несправедливо по отношению к другим клубам, так как не все могут так поступать. Для этого, например, в НБА и введено правило salary cap, ограничивающее финансовые возможности. Я с большим уважением отношусь к ЦСКА, это хорошая команда, один из лидеров в Лиге ВТБ и Евролиге, но, на мой взгляд, мы должны играть по одним правилам.



У всех клубов может случиться, как у ЦСКА, тогда все будут иметь проблемы, как у «Химок» в прошлом сезоне, когда у нас выбыли Гилл и Швед. Нужно придерживаться правил, принятых перед началом сезона, а после его окончания мы можем этот вопрос обсудить», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.



В настоящий момент в составе ЦСКА в Единой лиге ВТБ могут выступать семь легионеров: Майк Джеймс, Дарран Хиллиард, Кайл Хайнс (все – США), Коста Куфос (США/Греция), Дэниэл Хэккетт (Италия), Янис Стрелниекс (Латвия) и Йоханнес Фойгтманн (Германия).

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