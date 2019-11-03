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Мозгов: когда вернусь? Как только, так сразу

Мозгов: когда вернусь? Как только, так сразу
Баскетбол / Евролига 0

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов, восстанавливающийся после травмы колена, сообщил, что пока не может назвать точные сроки возвращения на паркет.

«Я не знаю, когда вернусь, определённых сроков нет. Скоро, как только, так сразу. Я сам жду своего возвращения», — приводит слова Мозгова «Р-Спорт».

В межсезонье «Химки» заключили соглашение с 33-летним Мозговым, чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», на один год, но пока он ни разу не сыграл за подмосковный клуб. Весь минувший сезон российский баскетболист пропустил из-за травмы.

Сегодня, 3 ноября, подмосковные «Химки» разгромили казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 109:83.

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