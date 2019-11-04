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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 103:96.

Ключевой стала вторая четверть, которую «Лейкерс» выиграл с преимуществом в 12 очков.

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, который набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 13 результативных передач. Дабл-дабл на свой счёт записали Энтони Дэвис (25 очков и 11 подборов) и Дуайт Ховард (14 очков и 13 подборов).

В составе проигравшей команды дабл-дабл оформили Деджанте Мюррей (18 очков и 11 подборов) и Руди Гэй (16 очков и 10 подборов).

В следующем матче «Сан-Антонио» сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Лейкерс» встретится с «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
96 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 18, Гэй - 16, Дерозан - 14, Уайт - 12, Форбс - 12, Олдридж - 8, Миллз - 4, Лайлз - 4, Кэрролл - 4, Белинелли - 3, Пёлтль - 1, Уокер, Мету
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 21, Брэдли - 16, Колдуэлл-Поуп - 14, Ховард - 14, Кузма - 5, Грин - 3, Карузо - 2, Макги - 2, Дэниэлс - 1, Кук, Дадли
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