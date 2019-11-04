Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 103:96.

Ключевой стала вторая четверть, которую «Лейкерс» выиграл с преимуществом в 12 очков.

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, который набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 13 результативных передач. Дабл-дабл на свой счёт записали Энтони Дэвис (25 очков и 11 подборов) и Дуайт Ховард (14 очков и 13 подборов).

В составе проигравшей команды дабл-дабл оформили Деджанте Мюррей (18 очков и 11 подборов) и Руди Гэй (16 очков и 10 подборов).

В следующем матче «Сан-Антонио» сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Лейкерс» встретится с «Чикаго Буллз».