«Даллас» обыграл «Кливленд» благодаря трипл-даблу Дончича

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 131:111.

Решающей оказалась заключительная четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 16 очков.

В составе победителей трипл-дабл из 29 очков, 14 подборов и 15 передач собрал Лука Дончич.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Кевин Лав, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Тристан Томпсон.

Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Даллас» встретится с «Орландо Мэджик».