«Даллас» обыграл «Кливленд» благодаря трипл-даблу Дончича
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 131:111.
Решающей оказалась заключительная четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 16 очков.
В составе победителей трипл-дабл из 29 очков, 14 подборов и 15 передач собрал Лука Дончич.
Самым результативным в составе «Кливленда» стал Кевин Лав, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Тристан Томпсон.
Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Даллас» встретится с «Орландо Мэджик».
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Лав - 29, Кларксон - 17, Томпсон - 11, Секстон - 10, Осман - 10, Найт - 10, Гарлэнд - 9, Портер - 8, Нэнс - 5, Кук - 2, Маккинни
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Порзингис - 18, Брансон - 14, Карри - 13, Хардуэй-младший - 12, Марьянович - 12, Финни-Смит - 10, Пауэлл - 9, Райт - 8, Джексон - 3, Брокхофф - 3, Ли, Бареа
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