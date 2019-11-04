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30 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Юту»

30 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Юту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:94.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. 17 очков в свой актив записал Лу Уильямс.

Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 36 очков. Боян Богданович набрал 19 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов оформил Руди Гобер.

Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу подряд, «Юта» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Милуоки Бакс», а «Юта Джаз» сыграет с Филадельфией Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 94
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харрелл - 19, Л. Уильямс - 17, Грин - 12, Зубац - 11, Шамет - 10, Беверли - 4, Харклесс - 2, Робинсон, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле, Паттерсон
Юта Джаз: Митчелл - 36, Богданович - 19, Гобер - 12, Инглс - 9, Конли - 8, Брэдли - 8, Грин - 2, Уильямс-Госс, Брэнтли, Кидд, О'Нил, Они, Ньянг
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