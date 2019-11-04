30 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:94.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. 17 очков в свой актив записал Лу Уильямс.

Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 36 очков. Боян Богданович набрал 19 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов оформил Руди Гобер.

Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу подряд, «Юта» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Милуоки Бакс», а «Юта Джаз» сыграет с Филадельфией Сиксерс».