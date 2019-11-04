19 очков Майка Джеймса помогли ЦСКА разгромить «Автодор»

Московский ЦСКА разгромил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой четверти захватили преимущество, выиграв первый игровой отрезок с разницей в два очка. Во второй десятиминутке ЦСКА совершил рывок, увеличив к большому перерыву отрыв до 14 очков.



В третьей четверти «Автодору» удалось отыграть четыре очка отставания, однако заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА с разницей в 14 очков — 30:16. Итоговый счёт встречи — 103:79 (18:16, 28:16, 27:31, 30:16).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. В составе саратовчан 33 очка набрал Элджин Кук. У второго по результативности игрока «Автодора», Орландо Джонсона, всего 9 очков.