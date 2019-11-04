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19 очков Майка Джеймса помогли ЦСКА разгромить «Автодор»

19 очков Майка Джеймса помогли ЦСКА разгромить «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА разгромил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой четверти захватили преимущество, выиграв первый игровой отрезок с разницей в два очка. Во второй десятиминутке ЦСКА совершил рывок, увеличив к большому перерыву отрыв до 14 очков.

В третьей четверти «Автодору» удалось отыграть четыре очка отставания, однако заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА с разницей в 14 очков — 30:16. Итоговый счёт встречи — 103:79 (18:16, 28:16, 27:31, 30:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. В составе саратовчан 33 очка набрал Элджин Кук. У второго по результативности игрока «Автодора», Орландо Джонсона, всего 9 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
103 : 79
Автодор
Саратов, Россия
ЦСКА: Джеймс - 19, Фойгтман - 15, Хиллиард - 14, Антонов - 11, Боломбой - 9, Стрелниекс - 9, Воронцевич - 8, Ухов - 6, Хоменко - 4, Курбанов - 3, Хайнс - 3, Лопатин - 2
Автодор: Кук - 33, Джонсон - 9, Юме - 8, Старкс - 8, Михайловский - 6, Джайте - 6, Берзиньш - 4, Бабушкин - 3, Петенев - 2, Бестужев, Баландин, Квитковских
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