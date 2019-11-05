Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 134:106.

Главным героем встречи стал игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 15 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 26 очков.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Эндрю Уиггинс, набравший 25 очков.

«Миннесота» потерпела второе поражение за последние три игры. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В параллельном матче «Финикс Санз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 114:109.