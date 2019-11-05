Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 134:106.
Главным героем встречи стал игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 15 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 26 очков.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Эндрю Уиггинс, набравший 25 очков.
«Миннесота» потерпела второе поражение за последние три игры. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу подряд.
В параллельном матче «Финикс Санз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 114:109.
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 134
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Ковингтон - 15, Белл - 12, Тиг - 10, Дьенг - 10, Напьер - 10, Калвер - 8, Вонле - 5, Лейман - 5, Грэм - 3, Окоги - 3, Таунс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Миддлтон - 26, Бледсо - 22, Дивинченцо - 17, Мэттьюз - 8, Хилл - 7, Ильясова - 5, Корвер - 3, Уилсон - 2, Лопес - 1, Браун, Коннотон
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Букер - 40, Рубио - 21, Бэйнс - 15, Убре - 14, Бриджес - 6, Шарич - 5, Камински - 3, Джонсон - 2, Окобо, Картер, Диалло, Эйтон
Филадельфия Сиксерс: Хорфорд - 32, Харрис - 24, Коркмаз - 20, Ричардсон - 8, Скотт - 7, Симмонс - 6, О'Куинн - 5, Эннис - 3, Нето - 2, Тибулл - 2, Эмбиид, Бёрк, Болден
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