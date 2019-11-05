Результаты матчей НБА за 4 ноября 2019 года

В ночь с 4 на 5 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Мемфис Гриззлиз». Джеймс Харден («Хьюстон») сделал дабл-дабл, набрав 44 очка, собрав 10 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 107:100 в пользу «Рокетс».
«Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». На счету Янниса Адетокунбо («Милуоки») дабл-дабл: 34 очка, 15 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 134:106 в пользу «Милуоки».
«Голден Стэйт Уорриорз» дома выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Паскалл, на счету которого 36 очков и 13 подборов. Окончательный счёт — 127:118 в пользу «Голден Стэйт».
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- 4 ноября 2019
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- 3 ноября 2019
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