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Результаты матчей НБА за 4 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 4 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 4 на 5 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Мемфис Гриззлиз». Джеймс Харден («Хьюстон») сделал дабл-дабл, набрав 44 очка, собрав 10 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 107:100 в пользу «Рокетс».

«Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». На счету Янниса Адетокунбо («Милуоки») дабл-дабл: 34 очка, 15 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 134:106 в пользу «Милуоки».

«Голден Стэйт Уорриорз» дома выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Паскалл, на счету которого 36 очков и 13 подборов. Окончательный счёт — 127:118 в пользу «Голден Стэйт».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Бил - 22, Браун - 14, Брайант - 14, Хатимура - 12, Wagner - 12, Майлз - 12, Томас - 9, Дав. Бертанс - 9, Смит - 6, Бонга - 5, Скофилд, Робинсон
Детройт Пистонс: Кеннард - 24, Драммонд - 15, Вуд - 15, Браун - 14, Снелл - 11, Галлоуэй - 10, Михайлюк - 6, Моррис - 4, Мейкер, Томас, Боун
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Ирвинг - 39, ЛеВерт - 23, Харрис - 19, Аллен - 18, Темпл - 13, Принс - 12, Динуайдди - 7, Джордан - 4, Куруч, Нваба, Пинсон, Муса, Клэкстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 40, Холидей - 15, Болл - 15, Харт - 14, Редик - 12, Джексон - 12, Мур - 7, Окафор - 4, Хэйс - 3, Уильямс - 3, Александер-Уолкер, Мелли, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 134
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Ковингтон - 15, Белл - 12, Тиг - 10, Дьенг - 10, Напьер - 10, Калвер - 8, Вонле - 5, Лейман - 5, Грэм - 3, Окоги - 3, Таунс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Миддлтон - 26, Бледсо - 22, Дивинченцо - 17, Мэттьюз - 8, Хилл - 7, Ильясова - 5, Корвер - 3, Уилсон - 2, Лопес - 1, Браун, Коннотон
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 107
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Брукс - 17, Кабокло - 11, Андерсон - 10, Валанчюнас - 10, Джонс - 10, Краудер - 8, Гудурич - 4, Хилл - 4, Кларк - 3, Мелтон, Ватанабэ, Кончар
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Гордон - 16, Хаус - 15, Маклемор - 12, Капела - 10, Риверс - 7, Сефолоша - 3, Уэстбрук, Клемонс, Такер, Чендлер, Андерсон
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Букер - 40, Рубио - 21, Бэйнс - 15, Убре - 14, Бриджес - 6, Шарич - 5, Камински - 3, Джонсон - 2, Окобо, Картер, Диалло, Эйтон
Филадельфия Сиксерс: Хорфорд - 32, Харрис - 24, Коркмаз - 20, Ричардсон - 8, Скотт - 7, Симмонс - 6, О'Куинн - 5, Эннис - 3, Нето - 2, Тибулл - 2, Эмбиид, Бёрк, Болден
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 118
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 34, Боумен - 19, Ли - 18, Пул - 16, Бёркс - 13, Коли-Стайн - 10, Спеллмен - 7, Робинсон - 5, Крисс - 5, Расселл, Грин
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 39, Уайтсайд - 22, Саймонс - 14, Макколлум - 14, Хезонья - 11, Бэйзмор - 7, Худ - 4, Лябисье - 4, Толливер - 3, Трент-мл., Литтл, Пау Газоль
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