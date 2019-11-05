Батлер намекнул, что ушёл из «Филадельфии» из-за конфликта в команде

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал, что послужило причиной его ухода из «Филадельфии Сиксерс» в межсезонье-2019.
«Никто не знает, что на самом деле произошло в «Филадельфии». Пусть так и будет.
Надо доверять интуции. Всё это станет известно, когда настанет время. Сейчас ещё не время. Сейчас я рад, я улыбаюсь, и мой клуб хочет, чтобы я выступал», — приводит слова Батлера Yahoo Sports.
При этом Батлер отрицает, что у него был конфликт с Джоэлом Эмбиидом, одним из лидеров «Филадельфии».
«Не сказал бы, что «Филадельфия» не была отличной командой. У нас были очень хорошие игроки.
Я общаюсь с Джоэлом Эмбиидом почти каждый день. Это братство. Я люблю этого парня. Я всегда его прикрою и знаю, что он прикроет меня», — добавил он.
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