Шведа номинировали на включение в символическую пятёрку десятилетия Евролиги

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» 30-летний Алексей Швед вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
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В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.
В составе «Химок» Швед, выступающий за подмосковный клуб с 2015 года, стал лучшим снайпером Евролиги и вошёл во вторую символическую пятёрку турнира в сезоне-2017/18, а также был признан лучшим игроком февраля 2018 года.
Ранее Швед выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл Евролигу в 2008 году, и «Динамо». В НБА он попробовал свои силы в составе «Миннесоты Тимбервулвз», «Филадельфии Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».
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