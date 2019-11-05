Боссы клубов Единой лиги ВТБ объяснили, почему нельзя менять правила ради ЦСКА

Руководители клубов Единой лиги ВТБ отреагировали на стремление ЦСКА изменить регламент Единой лиги ВТБ на фоне тяжёлой травмы Уилла Клайберна. «Армейцы» предложили разрешить менять одного из заявленных иностранцев, получившего травму, на другого, то есть фактически увеличить лимит на легионеров с восьми до девяти.

«Нужно принимать все изменения в регламент Единой лиги ВТБ перед началом сезона, чтобы все участники знали правила игры. Летом мы собираемся все вместе в Москве и обсуждаем необходимые поправки. А менять регламент потом не совсем честно», — цитируют президента «Локомотива-Кубани» Андрея Ведищева «Известия».

«Прошедшим летом мы долго обсуждали регламент, в который внесли ряд существенных изменений. Было много споров, и он был принят не без труда.

Проходит месяц, и уже поступают просьбы очередных поправок. Считаю, что регламент — это документ, по которому мы живем весь сезон, и менять его можно только в крайнем случае.

Сейчас у одного-двух клубов возникли проблемы, и мы в срочном порядке начинаем искать в документе лазейки. Тем более речь идёт об очень серьёзном изменении, которое может повлиять на расклад сил.

Фактически мы легализуем девятого легионера, и если бы мы знали об этом летом, то, возможно, по другому формировали бы состав.

Наш клуб будет голосовать против. Регламент нужно уважать», — добавил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

