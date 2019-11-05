ЦСКА попросил изменить регламент Единой лиги ВТБ. Ваше мнение?

7 ноября пройдёт заочное голосование членов совета Единой лиги ВТБ об изменении регламента, касающегося количества иностранных игроков в заявке на сезон. Сейчас российские клубы могут иметь в паспорте команды максимум восемь легионеров без права замены. Согласно предлагаемым поправкам, команде разрешается поменять одного из заявленных иностранцев, получившего травму, на другого, то есть фактически легализовать ещё одного, девятого.

Предполагается, что стремление ЦСКА изменить регламент связано с тяжёлым повреждением одного из лидеров команды Уилла Клайберна, который выбыл до конца сезона. «Армейцы» хотят заменить его на Рона Бэйкера, заявленного только для участия в Евролиге. Но регламент запрещает это делать.

Руководители клубов Единой лиги ВТБ отреагировали на стремление ЦСКА изменить регламент.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему справедливости внесения изменений в регламент.

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