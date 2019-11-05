Леонард отреагировал на сравнение с Джорданом от тренера «Клипперс»

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал слова главного тренера команды Дока Риверса, который сравнил его с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз», которого шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии.

«Я проделал большой путь, чтобы достичь того уровня, на котором сейчас нахожусь. Это лишь показывает, что моя усердная работа даёт результаты.

Майкл Джордан – один из тех игроков, на которых все равняются с точки зрения борьбы и подхода к каждому матчу. Всегда хочется найти в нём что-то, что можно перенять», — цитирует Леонарда USA Today.

Леонард — двукратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.