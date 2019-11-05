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18 очков Кулагина не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Ритасом»

18 очков Кулагина не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Ритасом»
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил на домашней площадке «Ритасу» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Гости уверенно начали встречу, уже к первому перерыву создав себе задел в пять очков, однако во втором игровом отрезке «Локомотиву-Кубань» удалось практически полностью отквитать отставание — к большому перерыву они уступали со счётом 43:44.

Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказался «Ритас», увеличивший отрыв до трёх очков. В решающей четверти краснодарцам не удалось совершить рывок, и они уступили как в десятиминутке, так и в матче. Итоговый счёт встречи — 87:82 (25:20, 19:23, 19:17, 24:22) в пользу «Ритаса».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эвальдас Кайрис, набравший 16 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Дмитрий Кулагин.

Еврокубок. Группа B. 6-й тур
05 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
82 : 87
Ритас
Вильнюс, Литва
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 18, Деккер - 16, О'Брайант - 13, Апич - 12, Каммингс - 9, Фридзон - 8, Калниетис - 2, Ивлев - 2, Уильямс - 2, Мотовилов, Ильницкий, Герасимов
Ритас: Кайрис - 16, Бендзюс - 12, Крус - 11, Буткевичюс - 10, Бэйрстоу - 9, Бичкаускис - 8, Эходас - 8, Гирджюнас - 7, Холлоуэй - 4, Блажевич - 2, Сирвидис, Гедрайтис
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