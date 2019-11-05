18 очков Кулагина не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Ритасом»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил на домашней площадке «Ритасу» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Гости уверенно начали встречу, уже к первому перерыву создав себе задел в пять очков, однако во втором игровом отрезке «Локомотиву-Кубань» удалось практически полностью отквитать отставание — к большому перерыву они уступали со счётом 43:44.



Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказался «Ритас», увеличивший отрыв до трёх очков. В решающей четверти краснодарцам не удалось совершить рывок, и они уступили как в десятиминутке, так и в матче. Итоговый счёт встречи — 87:82 (25:20, 19:23, 19:17, 24:22) в пользу «Ритаса».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эвальдас Кайрис, набравший 16 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Дмитрий Кулагин.