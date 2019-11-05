Дабл-дабл Гордона помог «Зелене Гуре» обыграть «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Зелена Гура» на домашней площадке переиграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева уже в первой четверти смогли реализовать преимущество домашней арены, поведя в счёте к первому перерыву — 29:24. Второй игровой отрезок также остался за поляками — 24:23.
В третьей четверти «Парме» не удалось переломить ход встречи — «Зелена Гура» увеличила преимущество до девяти очков. Заключительная десятиминутка для поляков стала лёгкой прогулкой — 33:24 в игровом отрезке и 106:88 по итогам матча.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джо Томассон, набравший 21 очко. Дабл-дабл оформил Дрю Гордон, на счету которого 18 очков и 13 подборов. В составе гостей отличился Арнетт Моултри, набравший 17 очков и совершивший 8 подборов.
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