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Банки: игра с «Ритасом» показала проблемы «Локомотива-Кубань»

Банки: игра с «Ритасом» показала проблемы «Локомотива-Кубань»
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал поражение от «Ритаса» в матче регулярного чемпионата Еврокубка.

«Очень неприятное поражение для нас. То, как развивалась игра, показало наши проблемы, несмотря на отличную игру. В первые минуты нам удалось навязать свой ритм встречи. Мы пострадали от атакующих подборов соперника и их атлетизма. Но поворотный момент в матче наступил через пять минут, когда мы начали отрезок с самым большим нашим преимуществом с четырёх фолов.

Я ожидал, что мы сможем действовать остро и навяжем свою игру, но это был переломный момент. Мы допустили несколько грубых ошибок в обороне и вернули оппоненту уверенность в себе», — приводит слова Луки Банки официальный сайт Еврокубка.

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