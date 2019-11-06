Банки: игра с «Ритасом» показала проблемы «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал поражение от «Ритаса» в матче регулярного чемпионата Еврокубка.



«Очень неприятное поражение для нас. То, как развивалась игра, показало наши проблемы, несмотря на отличную игру. В первые минуты нам удалось навязать свой ритм встречи. Мы пострадали от атакующих подборов соперника и их атлетизма. Но поворотный момент в матче наступил через пять минут, когда мы начали отрезок с самым большим нашим преимуществом с четырёх фолов.



Я ожидал, что мы сможем действовать остро и навяжем свою игру, но это был переломный момент. Мы допустили несколько грубых ошибок в обороне и вернули оппоненту уверенность в себе», — приводит слова Луки Банки официальный сайт Еврокубка.

«Ритас» отстоял Вильнюс, а теперь в яркой концовке взял Краснодар «Локомотив» терпит третье поражение кряду в Еврокубке и покидает зону плей-офф. График у кубанцев пугающий.