Результаты матчей НБА за 5 ноября 2019 года

В ночь с 5 на 6 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Бостон Селтикс» на выезде победил «Кливленд Кавальерс». Самым результативным игроком матча стал Гордон Хэйворд («Бостон»), на счету которого 39 очков, 7 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 119:113 в пользу «Селтикс».

«Атланта Хоукс» дома обыграл «Сан-Антонио Спёрс». Трэй Янг («Атланта») сделал дабл-дабл, набрав 29 очков, сделав 2 подбора и отдав 12 передач. Итоговый счёт — 108:100 в пользу «Хоукс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях переиграл «Чикаго Буллз». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл: 30 очков, 10 подборов и 11 передач. Окончательный счёт — 118:112 в пользу «Лейкерс».