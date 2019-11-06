Результаты матчей НБА за 5 ноября 2019 года
В ночь с 5 на 6 ноября мск состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Бостон Селтикс» на выезде победил «Кливленд Кавальерс». Самым результативным игроком матча стал Гордон Хэйворд («Бостон»), на счету которого 39 очков, 7 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 119:113 в пользу «Селтикс».
«Атланта Хоукс» дома обыграл «Сан-Антонио Спёрс». Трэй Янг («Атланта») сделал дабл-дабл, набрав 29 очков, сделав 2 подбора и отдав 12 передач. Итоговый счёт — 108:100 в пользу «Хоукс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях переиграл «Чикаго Буллз». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл: 30 очков, 10 подборов и 11 передач. Окончательный счёт — 118:112 в пользу «Лейкерс».
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 119
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 21, Томпсон - 19, Лав - 17, Нэнс - 15, Кларксон - 12, Осман - 12, Найт - 6, Гарлэнд - 4, Деллаведова - 4, Маккинни - 3, Кук, Уэйд
Бостон Селтикс: Хэйворд - 39, Уокер - 25, Тейтум - 18, Эдвардс - 13, Смарт - 8, Уильямс - 6, Уонамэйкер - 5, Тайс - 5, Кантер, Оджелей, Грин, Пуарье
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
122 : 120
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 35, Розир - 22, Бриджес - 18, Вашингтон - 16, Бийомбо - 15, Зеллер - 7, Уильямс - 5, Монк - 4, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 33, Брогдон - 31, Лэмб - 18, Макдермотт - 8, Сэмпсон - 7, Холидей - 6, Макконнел - 6, Битадзе - 6, Холидэй - 5, Боуэн, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Атланта Хоукс: Янг - 29, Паркер - 19, Хантер - 16, Реддиш - 12, Хаертер - 7, Картер - 7, Бембри - 7, Фернанду - 4, Джонс - 4, Уоллес - 2, Лень - 1, Гудвин, Коллинс
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 22, Форбс - 17, Миллз - 16, Олдридж - 14, Гэй - 8, Лайлз - 8, Уайт - 5, Белинелли - 5, Мюррей - 3, Пёлтль - 2, Уокер, Мету, Кэрролл
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 24, Пол - 20, Галлинари - 16, Адамс - 11, Базли - 10, Диалло - 6, Ноэль - 5, Шрёдер - 5, Фергюсон - 5, Надер, Паттон, Бертон, Мускала
Орландо Мэджик: Гордон - 15, Айзек - 13, Амину - 13, Огастин - 13, Фульц - 13, Вучевич - 10, Бамба - 7, Росс - 6, Фурнье - 4, Картер-Уильямс, Берч, Ивунду, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Уайт - 18, Портер - 18, Картер - 11, Данн - 9, Янг - 8, Маркканен - 7, Саторански - 7, Хатчинсон - 5, Корнет - 3, Харрисон, Гэффорд, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Кук - 17, Кузма - 15, Дэвис - 15, Макги - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Карузо - 7, Грин - 7, Ховард - 6, Дэниэлс - 3, Рондо, Дадли, Брэдли, Казинс
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 89
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Маррей - 21, Бартон - 15, Грант - 15, Моррис - 11, Миллсэп - 10, Пламли - 10, Йокич - 9, Харрис - 6, Крэйг - 5, Портер - 4, Бисли - 3, Вандербилт, Эрнангомес
Майами Хит: Батлер - 16, Олиник - 13, Нанн - 11, Леонард - 10, Уинслоу - 10, Горан Драгич - 9, Джонс - 8, Адебайо - 6, Хироу - 2, Сильва - 2, Робинсон - 2, Джонсон, Хаслем
- 6 ноября 2019
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