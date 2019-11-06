Леброн установил сразу три достижения в матче с «Чикаго»

В ночь с 5 на 6 ноября мск «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях выиграл у «Чикаго Буллз». На счету Леброна Джеймса («Лейкерс») трипл-дабл: 30 очков, 10 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 118:112 в пользу «Лейкерс».
Леброн стал самым возрастным игроком в истории НБА, который сделал три трипл-дабла подряд. Достижение покорилось баскетболисту в возрасте 34 лет 310 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Джейсону Кидду, который в январе 2008 года сделал третий трипл-дабл подряд в возрасте 34 лет 291 дня.
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Всего Джеймс в этих трёх матчах набрал 90 очков, собрал 33 подбора и отдал 40 передач. До этого единственным игроком за последние 50 лет, который в трёх матчах подряд набрал не менее 90 очков, собрал не менее 30 подборов и отдал не менее 40 передач, был Расселл Уэстбрук. В феврале 2017 года Уэстбрук за три матча набрал 96 очков, сделал 43 подбора и отдал 40 передач.
Наконец, Леброн в третий раз в карьере сделал три трипл-дабла подряд.
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