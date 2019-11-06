«Непривычное положение». ЦСКА — о пятом месте в Единой лиге ВТБ

В ЦСКА признали, что не привыкли занимать в Единой лиге ВТБ место ниже первого.

В официальном «твиттере» Единой лиги ВТБ опубликовали положение команд, отсортированных по проценту побед, в регулярном чемпионате после шестой недели сезона. ЦСКА, который в шести матчах одержал четыре победы и потерпел два поражения, расположился на пятом месте. Выше «армейцев» в таблице «Химки», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» и «Енисей».

«Непривычное положение», — отреагировали на публикацию таблицы в официальном «твиттере» ЦСКА.

Турнир Единой лиги ВТБ проводится с сезона-2009/10, и в девяти случаях из десяти чемпионом становился ЦСКА. Единственное исключение — сезон-2010/11, когда «армейцы» в финале уступили «Химкам».

В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА одержал пять побед в шести матчах и по проценту побед делит первое место с «Барселоной» и «Миланом».

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