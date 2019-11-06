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Здоровый Леонард попал в список травмированных перед матчем с «Милуоки»

Здоровый Леонард попал в список травмированных перед матчем с «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард попал в официальный список травмированных игроков и не сыграет в домашнем матче с «Милуоки Бакс», который состоится ранним утром 7 ноября мск, сообщает ESPN.

Как выяснилось, Леонарду, который ранее в этом сезоне уже пропустил матч с «Ютой Джаз», понадобилось отдохнуть. Сообщается, что действия «Клипперс», которые внесли в список травмированных здорового игрока, не противоречат регламенту НБА.

Ожидается, что Леонард, как и в предыдущем случае, пропустит только одну игру и сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс» ранним утром 8 ноября мск.

В сезоне-2019/20 «Клипперс» провели семь матчей в регулярном чемпионате НБА, одержав пять побед и потерпев два поражения.

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