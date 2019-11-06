23 очка Зубчича помогли «Енисею» победить «Клуж»

Красноярский «Енисей» на домашней площадке переиграл румынский «Клуж» в матче регулярного чемпионата Кубка Европы ФИБА. Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв первый игровой отрезок со счётом 25:19. Вторая четверть прошла по тому же сценарию — сильнее снова оказались красноярцы. к большому перерыву их преимущество достигло 12 очков.
После большого перерыва «Клужу» удалось вернуться в игру и выиграть десятиминутку, сократив отставание до 10 очков. В заключительном игровом отрезке команды не выявили победителя. Итоговый счёт встречи — 97:87 (25:19, 29:23, 23:25, 20:20).
В составе победителей самым результативным игроком встречи стал Томислав Зубчич — на его счету 23 очка. В составе остей 26 очков набрал Керрон Джонсон.
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