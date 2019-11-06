Куртинайтис: «Зенит» здорово играет в Евролиге

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом».
«Зенит» – хорошая команда, хотя они по-разному выступают в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Думаю, на их игре сказывается отсутствие травмированного Зубкова, очень важного для них игрока. В Евролиге они играют здорово, недавно победили «Жальгирис» в гостях, что совсем непросто. Также хорошо боролись с ЦСКА, поэтому мы серьёзно к ним относимся.
В настоящий момент уверенную игру показывают Айон, Альбиси и Холлинс. У «Зенита» испанский защитный стиль, не как у других клубов, но мы к этому готовы. У нас всё более или менее нормально, отсутствуют только Вяльцев и Мозгов. Готовим выпустить на площадку Крамера, также будет играть Йович», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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