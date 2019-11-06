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20 очков Макколлума помогли УНИКСу победить «Брешию»

20 очков Макколлума помогли УНИКСу победить «Брешию»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился матч шестого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Брешию». Первая четверть прошла в напряжённой борьбе и с минимальным преимуществом российского клуба — 20:19. К большому перерыву преимущество УНИКСа составляло три очка — 37:34.

В третьей десятиминутке подопечные Прифтиса создали уже более солидный задел — 59:51. В последние десять минут матча у УНИКСа было уже двузначное преимущество, и команда одержала уверенную победу — 77:63.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 20 очков и совершивший 4 передачи, ещё 19 баллов в копилку российской команды положил Джамар Смит. У «Брешиа» 14 очков в актив записал Лука Витали, 11 очков на счету Дэвида Мосса.

Еврокубок. Группа C. 6-й тур
06 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
77 : 63
Брешия
Брешия, Италия
УНИКС: Макколум - 20, Смит - 19, Тайус - 14, Лиходей - 7, Морган - 6, Клименко - 6, Паульссон - 3, Манцарис - 2, Сергеев, Аношин, Колесников, Уилсон
Брешия: Витали - 14, Мосс - 11, Хортон - 9, Лансдаун - 8, Саккетти - 7, Дзерини - 6, Warner - 4, Кейн - 2, Гварилья - 2, Лакуинтана, Наони
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