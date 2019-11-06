20 очков Макколлума помогли УНИКСу победить «Брешию»

В Казани завершился матч шестого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Брешию». Первая четверть прошла в напряжённой борьбе и с минимальным преимуществом российского клуба — 20:19. К большому перерыву преимущество УНИКСа составляло три очка — 37:34.

В третьей десятиминутке подопечные Прифтиса создали уже более солидный задел — 59:51. В последние десять минут матча у УНИКСа было уже двузначное преимущество, и команда одержала уверенную победу — 77:63.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 20 очков и совершивший 4 передачи, ещё 19 баллов в копилку российской команды положил Джамар Смит. У «Брешиа» 14 очков в актив записал Лука Витали, 11 очков на счету Дэвида Мосса.