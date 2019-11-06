Фарид продолжит карьеру в Китае

Тяжёлый форвард Кеннет Фарид, вероятнее всего, продолжит карьеру в Китае, сообщает Sportando. Ожидается, что в скором времени он подпишет контракт с командой КБА «Чжецзян Лайонс». Зарплата Фарида в клубе должна будет составлять $ 4,4 млн.
Фарид — 22-й номер драфта-2011. Большую часть карьеры в НБА он провёл в составе «Денвер Наггетс». Также он защищал цвета «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс». Минувший сезон он завершал вместе с «Рокетс». За коллектив из Техаса он провёл 25 встреч в регулярном чемпионате, набирая в них 12,9 подбора и совершая 8,2 подбора в среднем.
Всего же в регулярных чемпионатах он принял участие в 478 встречах, набирая в них 11,4 очка и собирая 8,1 подбора в среднем. В 2014 году Фарид завоевал золото чемпионата мира в составе сборной США.
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