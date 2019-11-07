30 очков Уиггинса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Мемфисом»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил со счётом 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Диллон Брукс, набравший 31 очко. Дабл-даблом в составе победителей отметился Йонас Валанчюнас (10 очков, 14 подборов). 26 очков набрал Джа Морант, по 18 — у Брэндона Кларка и Джея Краудера.
В составе «Миннесоты» 30 очков набрал форвард Эндрю Уиггинс. В активе центрового Карла-Энтони Таунса 25 очков и 13 подборов.
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» — 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32).
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
137 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 31, Морант - 26, Кларк - 18, Краудер - 18, Валанчюнас - 10, Джонс - 8, Андерсон - 7, Гудурич - 7, Хилл - 7, Кабокло - 5, Мелтон, Аллен, Джексон
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 30, Таунс - 25, Калвер - 15, Ковингтон - 13, Грэм - 10, Лейман - 9, Окоги - 7, Вонле - 5, Маклафлин - 5, Дьенг - 2, Ноуэлл, Белл, Напьер
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
124 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Торонто Рэпторс: Лоури - 24, Сиакам - 23, Ибака - 21, Ануноби - 18, Ванвлит - 12, Марк Газоль - 12, Томас - 8, Пауэлл - 6, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Миллер, Буше
Сакраменто Кингз: Барнс - 26, Богданович - 22, Хилд - 21, Фокс - 17, Джозеф - 10, Холмс - 8, Дедмон - 6, Ариза - 5, Бьелица - 5, Феррелл, Джеймс, Габриэль, Суониган
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