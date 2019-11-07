30 очков Уиггинса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Мемфисом»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил со счётом 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Диллон Брукс, набравший 31 очко. Дабл-даблом в составе победителей отметился Йонас Валанчюнас (10 очков, 14 подборов). 26 очков набрал Джа Морант, по 18 — у Брэндона Кларка и Джея Краудера.

В составе «Миннесоты» 30 очков набрал форвард Эндрю Уиггинс. В активе центрового Карла-Энтони Таунса 25 очков и 13 подборов.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» — 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32).