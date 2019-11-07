«Милуоки» в гостях одолел «Клипперс» благодаря 38 очкам Адетокунбо
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 124:129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31). Для «Бакс» эта победа стала четвёртой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 38 очков, 16 подборов, 9 передач, 2 перехватов и 2 блокшотов. Дабл-дабл оформил центровой гостей Брук Лопес (11 очков, 12 подборов). 24 очка набрал Джордж Хилл, 20 — у Эрика Бледсо.
Самыми результативными в составе «Лос-Анджелеса» стали Лу Уильямс и Монтрезл Харрелл, в активе которых по 34 очка. Защитник Патрик Беверли отметился дабл-даблом из 20 очков и 10 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 129
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 34, Л. Уильямс - 34, Беверли - 20, Шамет - 14, Грин - 9, Зубац - 8, Робинсон - 2, Паттерсон - 2, Харклесс - 1, Уолтон, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Хилл - 24, Бледсо - 20, Корвер - 14, Миддлтон - 13, Лопес - 7, Ильясова - 2, Дивинченцо, Уилсон, Мэттьюз, Браун, Коннотон
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