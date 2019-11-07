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Результаты матчей НБА за 6 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 6 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 6 на 7 ноября мск состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Джеймс Харден («Хьюстон») сделал дабл-дабл: на его счету 36 очков, 4 подбора и 13 передач. Итоговый счёт — 129:112 в пользу «Рокетс».

«Даллас Маверикс» на своей площадке с минимальным преимуществом выиграл у «Орландо Мэджик». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), набравший 27 очков, собравший 7 подборов и отдавший 7 передач. Окончательный счёт — 107:106 в пользу «Маверикс».

«Милуоки Бакс» на выезде победил «Лос-Анджелес Клипперс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 38 очков, сделав 16 подборов и отдав 9 передач. Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Итоговый счёт — 129:124 в пользу «Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 21, Макдермотт - 19, Холидей - 18, Сэмпсон - 14, Сабонис - 13, Битадзе - 13, Брогдон - 12, Макконнел - 6, Холидэй - 3, Джонсон - 2, Боуэн, Митру-Лонг, Лиф
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Брайант - 20, Майлз - 15, Дав. Бертанс - 11, Томас - 10, Wagner - 8, Браун - 7, Смит - 5, Хатимура, Бонга, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
122 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Драммонд - 27, Снелл - 24, Моррис - 22, Галлоуэй - 13, Кеннард - 12, Браун - 9, Мейкер - 7, Вуд - 7, Томас - 1, Боун, Михайлюк, Роуз
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Моррис - 18, Барретт - 15, Нокс - 14, Нтиликина - 11, Робинсон - 6, Гибсон - 6, Трир - 5, Портис - 3, Эллингтон - 2, Дотсон - 2, Браздейкис
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
129 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Такер - 22, Капела - 19, Уэстбрук - 18, Хаус - 17, Риверс - 12, Маклемор - 3, Сефолоша - 2, Клемонс, Чендлер, Фразьер, Андерсон
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 28, Пэскелл - 19, Робинсон - 15, Ли - 13, Спеллмен - 13, Пул - 8, Боумен - 8, Коли-Стайн - 4, Крисс - 4, Расселл, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
124 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Торонто Рэпторс: Лоури - 24, Сиакам - 23, Ибака - 21, Ануноби - 18, Ванвлит - 12, Марк Газоль - 12, Томас - 8, Пауэлл - 6, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Миллер, Буше
Сакраменто Кингз: Барнс - 26, Богданович - 22, Хилд - 21, Фокс - 17, Джозеф - 10, Холмс - 8, Дедмон - 6, Ариза - 5, Бьелица - 5, Феррелл, Джеймс, Габриэль, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
93 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Паркер - 18, Картер - 14, Хаертер - 12, Фернанду - 10, Янг - 9, Бембри - 9, Лень - 6, Реддиш - 5, Хантер - 4, Браун - 2, Уоллес - 2, Джонс - 2, Коллинс
Чикаго Буллз: Саторански - 27, Маркканен - 17, Портер - 13, Данн - 13, Уайт - 10, Лавин - 10, Хатчинсон - 9, Арчидиаконоу - 4, Корнет - 3, Янг - 3, Харрисон - 2, Картер - 2, Гэффорд
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
137 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 31, Морант - 26, Кларк - 18, Краудер - 18, Валанчюнас - 10, Джонс - 8, Андерсон - 7, Гудурич - 7, Хилл - 7, Кабокло - 5, Мелтон, Аллен, Джексон
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 30, Таунс - 25, Калвер - 15, Ковингтон - 13, Грэм - 10, Лейман - 9, Окоги - 7, Вонле - 5, Маклафлин - 5, Дьенг - 2, Ноуэлл, Белл, Напьер
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Клебер - 14, Хардуэй-младший - 13, Пауэлл - 12, Бареа - 11, Джексон - 11, Порзингис - 10, Карри - 5, Финни-Смит - 4, Ли, Брансон, Марьянович, Райт
Орландо Мэджик: Гордон - 23, Вучевич - 19, Айзек - 13, Картер-Уильямс - 13, Огастин - 13, Фульц - 11, Фурнье - 9, Берч - 3, Ивунду - 2, Амину, Магетти, Джефферсон, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Митчелл - 24, Богданович - 20, Инглс - 16, Конли - 15, Гобер - 14, Брэдли - 8, О'Нил - 5, Грин - 3, Ньянг - 1, Уильямс-Госс, Брэнтли, Кидд, Они
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Ричардсон - 24, Харрис - 16, Нето - 11, Хорфорд - 7, Коркмаз - 6, Скотт - 5, Эннис - 4, Тибулл - 2, Симмонс - 2, О'Куинн, Бёрк, Болден
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 129
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 34, Л. Уильямс - 34, Беверли - 20, Шамет - 14, Грин - 9, Зубац - 8, Робинсон - 2, Паттерсон - 2, Харклесс - 1, Уолтон, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Хилл - 24, Бледсо - 20, Корвер - 14, Миддлтон - 13, Лопес - 7, Ильясова - 2, Дивинченцо, Уилсон, Мэттьюз, Браун, Коннотон
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