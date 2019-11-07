Результаты матчей НБА за 6 ноября 2019 года

В ночь с 6 на 7 ноября мск состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Джеймс Харден («Хьюстон») сделал дабл-дабл: на его счету 36 очков, 4 подбора и 13 передач. Итоговый счёт — 129:112 в пользу «Рокетс».
«Даллас Маверикс» на своей площадке с минимальным преимуществом выиграл у «Орландо Мэджик». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), набравший 27 очков, собравший 7 подборов и отдавший 7 передач. Окончательный счёт — 107:106 в пользу «Маверикс».
«Милуоки Бакс» на выезде победил «Лос-Анджелес Клипперс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 38 очков, сделав 16 подборов и отдав 9 передач. Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Итоговый счёт — 129:124 в пользу «Бакс».
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- 6 ноября 2019
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