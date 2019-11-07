Ерёмин указал на серьёзный кризис в российском баскетболе

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин выразил мнение, что российский баскетбол ожидает очень серьёзный кризис. Ранее президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов предположил, что через два года сборную России ждёт крах, поскольку в ней просто не останется сильных игроков.

«Я поддерживаю Родионова в этом вопросе. Мы находимся на пороге очень серьёзного кризиса. Когда нынешние лидеры — Швед, Воронцевич, Кулагин, Курбанов, Фридзон — завершат карьеры в сборной, равноценной замены им не будет.

Среди молодых, сколько бы авансов ни выдавали Никите Михайловскому, даже близко нет таких талантов. Да что говорить, в НБА не играет ни один наш представитель. А многие европейские страны, где никогда не было больших баскетбольных традиций, имеют там сразу по несколько игроков.

Мы постоянно поднимаем вопрос подготовки резерва на заседаниях тренерского совета РФБ. Всё-таки у нас собрался очень хороший состав опытных специалистов, проработавших в баскетболе многие годы. Все предчувствуют этот кризис и пытаются донести информацию о путях выхода из него до руководства РФБ», — цитируют Ерёмина «Известия».

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