20-летний грузин из «Индианы» повторил достижение Данкана и Яо Мина

20-летний грузинский новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» центровой Гога Битадзе в матче с «Шарлотт Хорнетс» в ночь с 5 на 6 ноября мск установил достижение, которое за последние 25 сезонов помимо него покорялось лишь пяти игрокам. «Индиана» в гостях проиграла «Шарлотт» в овертайме со счётом 120:122.

Битадзе на протяжении трёх матчей подряд делал не менее четырёх блокшотов за игру, повторив достижение для новичков, которого в этом статусе добились Тим Данкан, Ламар Одом, Яо Мин, Кеньон Мартин и Джарретт Аллен.

В матче с «Вашингтон Уизардс», который состоялся в ночь с 6 на 7 ноября мск, Битадзе, выбранный на драфте 2019 года под 18-м номером, не сделал ни одного блокшота. «Пэйсерс» выиграли у «Вашингтона» со счётом 121:106.