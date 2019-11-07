В НБА отреагировали на пропуск матча здоровым Леонардом

Пресс-секретарь НБА Майк Басс прокомментировал решение «Лос-Анджелес Клипперс» дать отдых лидеру клуба Каваю Леонарду, который пропустил матч с «Милуоки Бакс». Встреча, прошедшая ранним утром 7 ноября мск, завершилась домашним поражением «Клипперс» со счётом 124:129.

«Кавай Леонард не является здоровым игроком согласно политике лиги и значится в списке травмированных игроков «Клипперс» как игрок с травмой колена. Руководство лиги после консультации с директором по спортивной медицине НБА вполне удовлетворено определением медицинского штаба «Клипперс» относительно того, что Леонард в настоящий момент недостаточно здоров для участия в матчах два дня подряд», — цитирует Басса Bleacher Report.

Ожидается, что Леонард сыграет в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» в ночь с 7 на 8 ноября мск.