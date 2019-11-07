«Автодор» не поддерживает изменение регламента о лимите на легионеров

Саратовский «Автодор» выразил позицию о возможном изменении лимита легионеров в Единой лиге ВТБ.
«Баскетбольный клуб «Автодор» не поддерживает последовательное увеличение числа легионеров в чемпионате Единой Лиги ВТБ, а, напротив, выступает за уменьшение их количества. Начиная с сезона-2020/21, предлагаем сократить до семи число игроков с лицензией легионера в заявке команды на сезон.
Поскольку в рамках Единой Лиги ВТБ проводится розыгрыш чемпионата России, дополнительно предлагаем ввести правило, согласно которому на игровой площадке одновременно должно находиться не менее двух игроков с российским паспортом.
В 2000-х годах применение подобного ограничения в играх чемпионата России полностью оправдало себя, обеспечив подготовку целого поколения баскетболистов для сборной страны, а сразу трое россиян – Виктор Хряпа, Сергей Моня и Ярослав Королев – были выбраны в первом раунде драфта НБА, о чем сейчас мы можем только мечтать», — гласит заявление саратовского клуба в инстаграм-аккаунте.
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